Porto joue au poker menteur avec le FC Nantes

Le FC Nantes est dans l'attente pour la venue de deux joueurs du FC Porto. Le club portugais avait annoncé qu'il allait envoyé deux de ses joueurs en Loire-Atlantique suite à la venue de Sergio Conceiçao. Pour le moment rien n'est fait.

Et si le FC Porto était un menteur ? cette hypothèse est de plus en plus plausible. En effet après l'arrivée de Sergio Conceiçao sur le banc le club avait annoncé qu'il allait envoyé deux joueurs au FC Nantes.



Le premier pour un transfert gratuit avec le Belge Joris Kayembe (22 ans) et le second en la personne du défenseur Nigérian de 20 ans Chidozie Awaziem pour un prêt avec option d'achat. Une option fixée à plus de 10 millions. Problème les dragons n'ont pour le moment pas envoyé les papiers nécessaires afin d'effectuer les transactions et ne peuvent pas laisser partir leurs joueurs.



Depuis quelques semaines les Canaris n'ont plus de nouvelles et le FC Porto joue les morts. Une situation compliquée à gérer pour l'équipe de Waldemar Kita qui ne présentera pas ses deux recrues lundi à la Jonelière comme tout était prévu au départ.



Changement de programme donc pour les Nantais qui attendent une réponse positive du FC Porto. Sans ça, il faudra chercher d'autres joueurs et de nouveaux profils pour le mercato. Rappelons que le deal devait rapporter entre 2 et 3 millions d'euros au FC Nantes plus la venue de Kayembe et Awaziem pour la saison à venir.