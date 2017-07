Ponce rejoint le LOSC (off.)





Comme annoncé depuis quelques jours, Ezequiel Ponce Martinez (20 ans) s'est engagé ce lundi en faveur du LOSC. Le profil de l'attaquant argentin a tapé dans l'oeil de Marcelo Bielsa.



Passé par le centre de formation des Newell's Old Boys, ce jeune talent prometteur évoluait depuis 2015 à l'AS Rome. "Je suis heureux de rejoindre le LOSC. Je viens avec beaucoup d'ambition et je compte donner le meilleur de moi-même. Je suis par ailleurs ravi de faire partie de l'équipe de Marcelo Bielsa qui a coaché par le passé les Newell's Old Boys, mon club formateur. C'est un entraîneur qui a déjà prouvé qu'il savait faire évoluer les jeunes comme moi. J'espère ainsi progresser et marquer des buts pour l'équipe", a souligné la nouvelle recrue des Dogues.