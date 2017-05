Plusieurs noms pour le recrutement de l'OGC Nice

C'est l'équipe surprise du championnat de France de Ligue 1, cette année. L'OGC Nice va connaître un mercato qui va bouger avec des départs déjà confirmés comme celui de Baysse, Belhanda ou encore Ricardo. Balotelli devrait aussi prendre une nouvelle direction pour son futur.

Depuis l'annonce du départ de Paul Baysse, la chronique mercato s'agite du côté de la Côte d'Azur. Le club veut attirer des joueurs, avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions, un élément qui rend la tâche plus facile qu'auparavant. Selon Nice Matin, plusieurs noms circulent, nous avons sélectionné 4 noms :



Hatem Ben Arfa

Le joueur qui connaît actuellement un faible temps de jeu avec le PSG, pourrait retourner dans son ancien club pour essayer de relancer sa carrière. Lucien Favre, le veut, même si son salaire reste important et peut bloquer le transfert.



Ryad Boudebouz

Actuellement à Montpellier, le joueur veut trouver un nouveau défi (11 buts, 8 passes décisives), Boudebouz a été proposé aux Aiglons, son nom avait même circuler cet hiver pour rejoindre le club. Son transfert serait estimé entre 8 et 10 millions d'euros.



Benjamin Bourigeaud

Le Lensois de 23 ans, actuellement en course pour la montée en Ligue 1 a tapé dans le viseur de Lucien Favre qui souhaite le recruter pour la saison prochaine, pas sûr que Lens laisse partir sa pépite...



Ismaïla Sarr

Le jeune attaquant de 19 ans pourrait passer un palier en arrivant à Nice. Plusieurs gros clubs en Europe regardent les performances du joueur de Metz.