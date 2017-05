Plusieurs noms pour le poste de directeur sportif à Paris

Trois noms restent en piste en ce qui concerne le futur directeur sportif du PSG : Antero Henrique, Endrea Berta et Youri Djorkaeff.



Olivier Létang a jeté l'éponge et va donc quitter le PSG lors de la trêve estivale, Patrick Kluivert, directeur du football du club de la capitale, réfléchirait lui aussi à un départ. Nasser Al-Khelaïfi aurait donc trois noms pour remplacer ces deux hommes.



Youri Djorkaeff

Le champion du monde 1998 serait très intéressé de rejoindre le club qu'il a connu en tant que joueur pour devenir le nouveau directeur sportif et redonner de l'ambition au PSG. Il faut dire que les choix de Patrick Kluivert et d'Olivier Létang lors des deux derniers mercatos n'ont pas convaincu au sein du club (Krychowiak, Ben Arfa, Jesé, Guedes). Possédant un réseau en France et en Europe très limité, ces transferts n'ont pas apporté des renforts pour le groupe d'Unai Emery. Reste à savoir si Youri Djorkaeff possède ces contacts très importants pour faire venir des grands joueurs à Paris.



Antero Henrique

Selon les informations du quotidien A Bola ce lundi, les dirigeants parisiens auraient trouvé un accord définitif avec l'ancien directeur sportif du FC Porto. Ce dernier devrait prendre ses fonctions à partir du 1er juillet mais travaillerait déjà en coulisses sur le recrutement à venir du club parisien.



Ces informations sont à prendre au conditionnel, d'après l'Équipe, des discussions auraient été engagées, mais les dirigeants parisiens hésiteraient à conclure l'affaire en raison de sa réputation et ses relations avec Pinto Da Costa, "le président controversé du FC Porto".



Endrea Berta

C'est la piste la plus froide des trois noms évoqués, les négociations seront plus difficiles à conclure, alors que les Colchoneros sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Les contacts seraient ardus entre le PSG et le directeur sportif car Berta se trouve au coeur d'un très grand projet avec l'Atletico Madrid.



N.P