Plus de 3000 femmes invitées à Lille

Plus de 3.000 femmes vont profiter de places gratuites pour le match de Ligue 1, Lille-Lorient, dimanche. Le club nordiste a lancé une opération à destination des femmes pour répondre à une banderole misogyne aperçue à Lyon. Au total, avec les abonnées, ce sont plus de 6.000 femmes qui assisteront à la rencontre où le Losc devrait réaliser sa meilleure affluence de la saison avec plus 38.000 spectateurs.



Ce match sera également le premier à domicile en championnat depuis le rachat du club par Gérard Lopez et l'arrivée mardi de six recrues au dernier jour du mercato.