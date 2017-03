Pires veut que Mbappé reste à Monaco

L'ancien joueur d'Arsenal conseille au jeune prodige de l'AS Monaco de rester en Principauté pour le prochain mercato estival.



"Il est très, très bon, a admis l'ancien joueur d'Arsenal. Bien sûr, vous pouvez le comparer à Thierry Henry, même si je n'aime pas vraiment ça. Mais comme lui, Mbappé est adroit devant le but, rapide, intelligent sur le terrain. Le plus important pour lui est de rester à Monaco encore deux saisons minimum parce qu'il est jeune et a besoin de jouer. Il n'a pas besoin de partir, par exemple, dans un club comme le Real Madrid, qui est un des plus grands au monde mais dans lequel la pression est forte Peut-être qu'il a besoin de stabilité. Monaco est juste parfait pour lui,"a déclaré Robert Pires sur Sky Sports