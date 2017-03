Philippe Perez devrait voir sa mise en examen annulée

Le parquet général de la cour d'Aix-en-Provence a requis mercredi l'annulation de la mise en examen de l'ex-directeur général de l'Olympique de Marseille, Philippe Perez, dans l'affaire des transferts douteux de l'OM. Le parquet a estimé qu'il n'y avait "pas d'indices graves et concordants" sur l'implication de Philippe Perez.



Mis en examen pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux et association de malfaiteurs dans ce dossier par le tribunal correctionnel de Marseille, l'ancien DG de l'OM avait saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui rendra sa décision le 27 avril.



La justice soupçonne dans ce dossier des opérations surévaluées lors de transferts importants, au bénéfice d'agents ou d'intermédiaires et au préjudice de l'actionnaire du club, pour un montant de 55 millions d'euros. L'ancien dirigeant du club olympien, Jean-Claude Dassier (2009 à 2011) et l'ancien directeur général Antoine Veyrat (2008-2011) ont également été mis en examen dans ce dossier.