Payet - West Ham, l'affaire n'est pas finie

L'Olympique de Marseille affronte ce soir dans un match important Angers. Outre cette rencontre, ce qui fait parler aujourd'hui à l'OM, c'est la déclaration de Dimitri Payet. Le néo-Marseillais explique qu'il en veut à son club d'avoir fixé un prix de vente à 100 millions d'euros, ce qui aurait été un frein à son départ.

Dans les colonnes de l'Equipe ce matin, l'ex Hammers a voulu clarifier les choses avec son ancien club et expliquer la décision d'aller au clash avec les Anglais.



" Le bras de fer ? Je les avais prévenus : j'allais le faire et peut-être qu'ils ne m'ont pas pris au sérieux. Je leur ai dit les yeux dans les yeux que j'assumerais les conséquences de mes actes".



" Déçu de ne pas avoir d'offres après l'Euro ? Quand on annonce vouloir 100M€... S'il y avait des clubs intéressés, les négociations n'ont pas dû aller bien loin. C'est à cause de ça aussi que j'en veux aux dirigeants de West Ham. J'aurais pu aller au bras de fer déjà l'été dernier. Le mois d'août a été mal géré", explique Dimitri Payet, qui a donc finalement attendu le mercato hivernal pour retourner à l'OM.