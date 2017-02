Payet, retour gagnant !

Un but de Bafétimbi Gomis et un de Dimitri Payet permettent à l’OM de prendre les trois points ce soir face à l’En Avant Guingamp pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Dominateur dans le jeu, les Marseillais ont concrétisé les deux grosses actions du match. À noter que le but de Gomis était légèrement hors-jeu.



La bonne soirée pour l'Olympique de Marseille grâce à une victoire 2-0 face à Guingamp. Un succcès logique des Marseillais face à des Bretons qui n'ont pas assez inquiété Yohann Pelé ce soir. Un but de Bafétimbi Gomis qui est venu prendre l'ascendant sur les défenseurs Guingampais au terme d'un joli mouvement collectif marseillais. Un beau centre de Sanson vers le second poteau, où Gomis hors-jeu, trompe Johnsson sur sa gauche d'une tête plongeante. 6 ème de la Ligue 1 à l'issue de cette journée, Marseille réalise le bon coup en revenant à hauteur de l'AS Saint-Étienne. Mais la grande satisfaction de la soirée est la première titularisation de Dimitri Payet cette saison. Un choix payant de Rudi Garcia ce soir car pour sa première, Payet a marqué les esprits, en inscrivant le deuxième but de Marseille sur un magnifique coup-franc à l'entrée de la surface. Il signe ce soir son 58ème but en Ligue 1 et son premier but en championnat cette saison. Prochain match pour l'Olympique de Marseille, dimanche, face à Nantes.





Guingamp trop juste techniquement



De son côté, Jimmy Briand a été le seul breton très intéressant ce soir. Guingamp trop timide au vélodrome n'aura existé qu'au début de la seconde mi-temps. Pourtant très généreux dans le jeu, l'En Avant repart avec des regrets du Sud de la France. Les Bretons n'ont pas gagné en championnat depuis le 17 décembre 2016, Antoine Kombouaré attendra surement une réaction samedi face à Lyon.





🕕 FIN (2-0) I La rencontre se termine sur une victoire de l'OM. Match maitrisé de bout en bout ! Prochain RDV dimanche 🆚 @FCNantes #OMEAG pic.twitter.com/mBU9N9g6zr — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 8 février 2017





NICOLAS PELLETIER