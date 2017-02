Payet : "On est capable de faire de gros matchs"

Auteur du second but de l'Olympique de Marseille contre Guingamp (2-0), lors de la 24e journée de Ligue 1, Dimitri Payet a livré son analyse de la rencontre au micro de Canal +. "On a fait un match très sérieux. On avait à coeur de rectifier la défaite de Metz. L'essentiel a été fait, a déclaré le milieu offensif réunionnais. On voit qu'au-delà de tout ça, il y a beaucoup de qualités dans cette équipe. Il faut avoir plus confiance en nous. On est capable de faire de gros matchs, on l'a vu contre Lyon au Vélodrome. Le plus dur dans le football, c'est de pouvoir le faire chaque week-end. Il faudra être plus régulier si on veut rester en haut du tableau."