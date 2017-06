Payet lève le voile sur ses ambitions avec Marseille

Le numéro 10 de l'OM a affirmé ses ambitions personnelles dans le quotidien L'Équipe. Pour lui, il faut jouer l'Europa League à fond !

"(Mes ambitions avec l'OM ?) Faire mieux que la cinquième place. Je souhaite qu'on fasse ce qu'il faut pour jouer les premiers rôles. Il faut qu'on se mêle à la lutte pour la Ligue des champions. Ça dépendra aussi de notre parcours en Coupe d'Europe. La Ligue Europa n'est plus celle d'il y a quelques années quand on voit que Manchester United l'a gagnée cette saison. Lyon est allé en demi-finales, et c'est très bien pour le football français. Avant, tout le monde voulait se qualifier pour ne pas la jouer. Connaissant notre coach, il va vouloir aller au bout aussi", a expliqué le nouveau numéro 10 de l'OM dans L'Équipe.