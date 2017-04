Payet est venu à l'OM juste pour les Bleus

Invité hier du CFC hier soir sur Canal+, Dimitri Payet est revenu sur son départ de West Ham United et son retour à l'OM pour une bonne raison, rester en équipe de France.



Le milieu de terrain offensif tricolore a expliqué qu'il a craint de voir son statut remis en cause avec les Bleus. "West Ham, c'était plus compliqué pour moi, ça s'est fait naturellement, il y avait urgence de quitter West Ham. Vu mon niveau de jeu et la façon dont ça partait, j'avais peur de perdre ma place en équipe de France et d'être moins sélectionné."