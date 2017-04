Payet de plus en plus ambitieux pour Marseille

Vainqueur dimanche soir de l'AS Saint-Etienne sur le score de 4-0, l'OM a montré de nombreuses vertus surtout offensives et n'a jamais trembler face à l'adversaire. Une victoire importante qui satisfait pleinement les Olympiens.

Avec ce succès, Marseille revient à un seul petit point des Girondins de Bordeaux. Appliqué et sérieux, ils ont montré un vrai visage d'équipe européenne. Et comme l'affirme Dimitri Payet en conférence de presse, il ne lâcheront rien et son capable de faire encore mieux: "Avec la qualité et les joueurs qu'on a, c'est le niveau minimum qu'on doit afficher chaque week-end".