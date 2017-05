Paul Baysse va quitter l'OGC Nice

Après la défaite niçoise à Marseille (1-2), Paul Baysse a parlé de sa situation avec les Aiglons. En fin de contrat en juin, le défenseur va quitter la Côte d'Azur dès le terme de cette saison.



"Ça fait partie du football. Je n'ai pas senti l'envie des dirigeants de me garder et continuer l'aventure avec moi, a indiqué le footballeur de 28 ans. Je me suis toujours senti dans ce club, par les supporters. Je serai à fond jusqu'au bout. Dans ma tête, c'est clair et précis. Le ballon est rond ailleurs. J'ai des principes, je ne lâcherai rien. C'est mon éducation. Ma priorité a toujours été Nice, mais je vais passer à autre chose."