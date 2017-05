Pastore pourrait rester au PSG encore très longtemps

Barré par quelques pépins physiques cette saison, Javier Pastore revient en forme en cette fin de saison. Même s'il ne devrait pas être champion de France, il se sent bien à Paris et pourrait continuer l'aventure comme l'affirme son agent Marcelo Simonian.



"Pastore aime la France, aime Paris, aime le PSG. Et je peux prendre le risque de dire que c'est fort possible qu'il termine sa carrière ici", assure l'agent de Javier Pastore, alors que l'ancien joueur de Palerme est sous contrat jusqu'en 2019 avec le PSG.