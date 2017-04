Pastore ne veut pas quitter le PSG

Barré par de nombreuses blessures cette saison Javier Pastore est désormais à 100% avec le PSG et réalise désormais de belles prestations. L'ancien joueur de Palerme est bien à Paris et il souhaite rester au club encore de nombreuses années.

Javier Pastore s'est confié au cours d'un entretien avec ESPN sur son avenir au Paris Saint-Germain: "Avant, je pensais toujours que j'allais changer de club tous les 2 ou 3 ans pour avoir de nouveaux objectifs et vivre de nouvelles expériences. Mais là je me sens bien dans ce club et c'est difficile de songer à partir", a ainsi expliqué l'ancien Palermitain.