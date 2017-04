Pastore aimerait avoir plus de temps de jeu

Auteur de prestations convaincantes depuis son retour, Javier Pastore se sent bien au club. Même s'il apporte beaucoup de choses à l'équipe, il n'est pas satisfait du temps de jeu que son coach lui accorde.

"C'est sûr, j'étais un peu énervé durant la semaine car je voulais jouer contre Monaco. Mais ce sont les choix de l'entraîneur et je les accepte. On en a beaucoup parlé entre nous, il m'a donné des explications et j'ai confiance en lui. ( ) Je n'étais pas à 100% et c'est normal qu'il me fasse reposer d'un match à l'autre, pour qu'il n'y ait pas de surcharge et ne pas risquer une nouvelle blessure. C'est normal que, quand un joueur se sent bien, il veuille jouer tous les matchs", a affirmé l'Argentin en zone mixte après le succès contre l'EA Guingamp.