Passi adjoint de Bielsa à Lille ?

L'ex-entraîneur de l'OM Franck Passi était l'invité du Canal Football Club, dimanche. S'il a confirmé qu'il vise un poste d'entraîneur en chef en France ou à l'étranger, il n'a pas exclu pas de redevenir adjoint de Bielsa, si ce dernier débarquait à Lille.



Vous avez refusé la proposition de l'OM de rester à un autre poste?

Pour moi il n'y a qu'un entraineur dans un club, j'ai maintenant envie de passer à autre chose que d'être entraineur adjoint, je n'ai donc pas accepté la reconversion.



Si Bielsa arrive a Lille cet hiver, pourriez vous néanmoins redevenir son adjoint?

Je ne sais pas. Il est vrai que l'on a une relation importante avec Marcelo. Déjà, laissons le arriver à Lille.



Pour être n°1, vous pourriez entrainer en Ligue 2 ou à l'étranger?

Oui, pour l'instant je suis à l'étude de projets. J'ai eu des propositions sur des postes de sélections à l'étranger. Pour l'instant ce n'est pas vraiment ce que je recherche.



L'idée est de rester numéro 1 et non plus adjoint, donc...

Oui mais il est évident que si j'ai un rôle d'adjoint dans un grand club avec un grand entraineur, il est possible que je le prenne. La vie c'est progresser chaque jour.



Que pensez vous d'un éventuel retour de Payet à l'OM?

Si on veut des résultats, Marseille a besoin d'un joueur confirmé qui va de suite démontrer sa qualité. Dimitri est capable de faire ça en Ligue 1.