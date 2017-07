Pas là pour rigoler, Luiz Gustavo

L'Olympique de Marseille a officiellement présenté ce jeudi sa nouvelle recrue, le Brésilien Luiz Gustavo. Un joueur rugueux et peu souriant. Le nouvel homme fort du milieu de terrain.

Ne cherchez pas un sourire sur les lèvres de Luiz Gustavo ! La nouvelle recrue de l'OM est un homme sobre. Il est là pour mettre de l'ordre dans le milieu de terrain. Après avoir sauvé Wolfsburg de la relégation en Bundesliga, il a accepté le challenge marseillais. Sans enthousiasme, manifestement. Mais avec des objectifs précis. Celui de réussir en Ligue 1 et d'intégrer à terme la sélection brésilienne.



Son profil ? Un milieu de terrain rugueux, très défensif, qui récolte souvent des cartons et "fait tout pour gagner". Les supporteurs phocéens on hâte de le voir à l'oeuvre !





Sa conférence de presse en bref



En conférence de presse, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo a notamment confié les raisons pour lesquelles il avait répondu favorablement aux sollicitations des dirigeants de l'OM.



"Je suis venu à Marseille parce que tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est grâce aux projets et objectifs que l'on m'a présentés, et que l'on a réalisé. L'OM m'a présenté un projet, des objectifs à réaliser. Je suis motivé à aider ce club à réaliser ce qu'il souhaite", a-t-il expliqué. Il se rappelle avoir affronté la formation phocéenne, alors coachée par Didier Deschamps, en Ligue des champions : "Je me souviens d'une équipe difficile à jouer. Les supporters sont fantastiques. J'ai parlé du club avec certaines personnes, et j'ai toujours eu de très bons retours. Je suis très heureux d'être là. Je vais travailler et je suis déterminé à atteindre les objectifs."



Il a également donné des précisions sur son profil : "J'ai l'habitude de dire que ma meilleure qualité, c'est d'aider les autres. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec de la motivation, des conseils, de l'acharnement et certaines dispositions, je veux aider l'équipe à atteindre les objectifs et gagner. Je veux aussi que mes collègues aient cette même attitude." Retrouver la sélection brésilienne n'est pas sa priorité : "J'ai déjà connu la Seleçao. J'y ai déjà joué, mais je suis venu ici pour le projet de l'OM. Si j'ai cette opportunité, je pourrais y aspirer. Mais mon objectif premier, c'est l'OM", a-t-il ajouté.



Il a enfin livré ses impressions, suite à sa découverte de ses coéquipiers : "Je suis très heureux de l'accueil qui m'a été fait. C'est un très bon groupe. Tous ensemble, nous allons réaliser une bonne saison."