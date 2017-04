Pas de supporteur de l'ASSE à Marseille

Par le biais d'un communiqué, l'AS Saint-Étienne a réagi à l'arrêt préfectoral interdisant à ses supporters de se déplacer à Marseille, pour le match de la 33e journée.



"L'arrêté préfectoral va à l'encontre de l'objectif de la Ligue de Football Professionnel. Cette dernière est en effet soucieuse de promouvoir un football populaire. En outre, l'Euro 2016 a démontré la capacité de la France à accueillir des milliers de supporters étrangers dans un environnement festif . Pourquoi les supporters de clubs français ne bénéficieraient-ils pas des mêmes droits ? L'ASSE compte de nombreuses associations de supporters dans toute la France, dont plusieurs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et regrette que cette décision pénalise tous les amoureux des Verts. Chaque match à l'extérieur est même l'occasion pour les dirigeants et ambassadeurs du club, Roland Romeyer, Dominique Rocheteau et Hervé Revelli, de d'échanger, lors d'une réunion spécifique, avec les supporters des Verts locaux. Ces rencontres contribuent à renforcer le lien entre le club et ses supporters dans le seul but de préserver l'ambiance conviviale qui caractérise l'ASSE. Le club rappelle aussi que, lors des derniers déplacements de supporters stéphanois organisés sous son contrôle, aucun incident n'a été constaté. La décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône est d'autant plus injuste que près d'un millier de supporters marseillais ont pu assister au match aller, le 30 novembre dernier", ont publié les dirigeants stéphanois.