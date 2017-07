Paris veut conquérir l'Asie

Le Paris Saint-Germain veut devenir très grand. Pour cela le club continue son ouverture au continent asiatique. Selon l'Equipe le club va ouvrir des bureaux en Asie afin de prendre une encore plus grande dimension: "On hésite entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. Ces deux zones sont éloignées l'une de l'autre. Il faudra choisir. Notre troisième base de fans est en Indonésie, par exemple. On pourrait y rayonner facilement si l'on s'implantait dans ce coin du monde." Explique Frédéric Longuépée, le directeur général adjoint parisien aux affaires économiques.



En 2018, le PSG va effectuer sa tournée estivale en Asie, tout comme il l'avait fait en Chine, en 2014.