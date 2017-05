Paris va perdre une pépite

Même si Paris recrute abondamment, les dirigeants ont une fâcheuse tendance à perdre des joueurs de grande qualité qui viennent du centre de formation. Après Kingsley Coman ou encore Moussa Dembélé un autre joueur prometteur devrait quitter la capitale cet été.

En fin de contrat en juin prochain, Mahamadou Dembélé devrait quitter le PSG. Le capitaine des U19 est pourtant annoncé comme un futur crack. Et selon France Football, il aurait trouvé un accord avec le Red Bull de Salzbourg qui lui propose un temps de jeu plus gratifiant. Une erreur de plus pour le clan Al-Khelaïfi qui pourrait s'en mordre les doigts d'ici quelques années.