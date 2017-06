Paris tient sa première recrue

D'après la presse espagnole, le PSG a finalisé le transfert de sa première recrue du mercato estival et c'est en défense que le premier renfort devrait arriver.

Alors que Antero Henrique travail activement sur le mercato du PSG, la presse espagnole annonce que le PSG est très proche de finaliser l'arrivée de Pepe pour venir renforcer la défense de l'équipe. Avec l'ASSE, le PSG est quand même depuis le début du marché des transferts, le seul club à ne pas avoir bouclé une arrivée.



Selon le quotidien AS, l'arrivée de Pepe serait déjà actée depuis plusieurs jours alors que L'Équipe nuance et affirme que c'est le dossier "le plus avancé" du mercato parisien. AS indique qu'un dirigeant du club de Besiktas qui était dessus le dossier Pepe a affirmé que le joueur avait signé avec Paris. Peut-être le premier gros coup du nouveau directeur sportif du club de la capitale même si le joueur ne représente pas l'avenir du club...