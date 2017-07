Paris sur le point de recruter en Espagne





Le Paris Saint-Germain devrait accueillir sa première recrue. Et selon les médias espagnols ce pourrait être le latéral gauche de la Real Sociedad Yuri Berchiche. Le joueur de 27 ans serait d'accord pour rejoindre le vice champion de France très rapidement. On parle d'un transfert entre 10 et 15 millions d'euros.