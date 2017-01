Paris s'impose grâce à Draxler

Le PSG s'est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) grâce à un but de la recrue Julian Draxler, samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. La rencontre n'a pas été facile pour les Parisiens, même si un penlaty non sifflé sur Verratti aurait pu changer la donne. Au classement, Paris revient provisoirement à deux points du leader niçois.