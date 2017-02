Paris s'est fait peur face à Lille

Le Paris SG n'a pas droit à l'erreur pour suivre le rythme infernal imposé par Monaco. Mais face à Lille, il s'est imposé sur le fil (2-), mardi soir, lors de la 24e journée de Ligue 1. Cavani avait fait le plus dur en ouvrant la marque face à une défense nordiste cadenassée (70e). Mais Aréola a commis une énorme bévue qui a permis à De Préville d'égaliser (86e). Une bévue qui aurait pu coûter le titre à Paris... mais Lucas a arraché à la victoire dans le temps additionnel. Paris reste à 3 points de Monaco.















L'avant-match

Verratti, Trapp et Pastore sont forfaits pour la rencontre de ce soir face à Lille au Parc des Princes. À 10 jours du choc face au FC Barcelone, le staff parisiens s'active pour remettre sur pieds les trois joueurs cadres du PSG. «Trapp et Verratti travaillent avec le kiné et vont continuer aujourd'hui», a indiqué Unai Emery en conférence de presse cet après-midi. De son côté, Pastore «progresse bien» mais ne sera pas dans le groupe pour le match de demain. «C'est un joueur important pour nous. Mais évidemment, quand il est indisponible plusieurs mois, c'est une préoccupation pour tout le club», a ajouté le l'entraîneur du PSG.

Du côté des retours, Angel Di Maria et Thomas Meunier absents face à Dijon ce week-end effectueront un test ce lundi après-midi pour savoir s'ils sont prêts à rejoindre le groupe parisiens pour la rencontre de demain soir (21h).



Le groupe pour Lille :

Areola, Descamps - Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Maxwell, Thiago Silva - Matuidi, Nkunku, Rabiot, Thiago Motta - Ben Arfa, Cavani, Di Maria, Draxler, Guedes, Lucas.



La compo probable en 4-4-2: Areola - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, N'Kunku, Matuidi (ou Motta) - Guedes, Cavani, Di Maria (ou Ben Arfa)



La compo probable en 4-2-3-1: Areola - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, Matuidi (ou Thiago Motta) - Guedes, Ben Arfa, Di Maria - Cavani



Absents ce soir face à Lille :

AUGUSTIN Jean-Kévin (soins) - CALLEGARI Lorenzo (réserve) - GEORGEN Alec (réserve) - KRYCHOWIAK Grzegorz (entraînement) - LO CELSO Giovani - MEUNIER Thomas - PASTORE Javier (soins) - TRAPP Kevin (soins) - VERRATTI Marco (soins)