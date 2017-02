Paris prêt à s'offrir Martial cet été ?

Remplaçant sous les ordres de José Mourinho à Manchester United, Anthony Martial pourrait quitter la Premier League l'été prochain et sa prochaine direction pourrait être le Paris Saint-Germain.





C'est une information du quotidien The Sun, Anthony Martial serait le bouc émissaire de José Mourinho après les défaites de Manchester. Pourtant auteur d'un beau début de saison avec les Red Devils, l'ancien joueur de l'AS Monaco est relégué depuis plusieurs semaines derrière Rashford, Mata, Mkhitaryan et Lingard.

Le Mirror, informe ce lundi matin qu'un seul club serait intéressé pour s'attacher les services du joueur...le PSG. Le Paris Saint-Germain serait même prêt à mettre le prix demandé, soit plus de 50 millions d'euros pour l'été prochain. Reste à savoir maintenant, si l'entraineur portugais même en froid avec le joueur, est prêt à lâcher l'international français.



NICOLAS PELLETIER