Paris prend la tête

Le PSG s'est imposé face à Montpellier (2-0), samedi au Parc des Princes, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Edinson Cavani (29e) et Angel Di Maria (48e) ont marqué. L'équipe d'Unai Emery compte trois points d'avance au classement sur Monaco, qui a deux matchs en moins.















Rappel des enjeux d'avant-match

Une victoire ou rien ce week-end pour le PSG. Les hommes d' Unai Emery reçoivent une équipe de Montpellier en bonne forme et qui reste sur 2 matchs sans défaites en championnat. Le joueur en forme se nomme Riyad Boudebouz avec 12 buts et 8 passes en championnat. Côté Parisien, il ne faudra pas prendre cette équipe à la légère. Une formation qui montre de belles choses depuis que Jean-Louis Gasset a pris les commandes. De quoi se méfier pour Unai Emery.











Une victoire ce week-end et le PSG peut faire un très grand pas dans la course au titre. Malgré tout, la tâche s'annonce complexe. Nous vous avons sélectionné 3 raisons qui pourrait permettre au PSG d'être champion.



Raison 1: Le PSG reçoit Montpellier ce samedi avec la ferme intention de gagner. Attention car à l'aller, les coéquipiers de Steve Mounié avaient réussi à battre le club de la capitale 3-0. Attention aussi, car Paris n'a pas battu le MHSC depuis 2014. En plus d'une victoire, le PSG doit soigner le goal average et marquer le maximum de buts car Monaco est déjà très loin dans ce compartiment du jeu. Outre un succès des Parisiens, il faudra prier pour que le club du Rocher ne ramène pas un bon résultat du déplacement au Parc OL. Et l'équipe de Marco Verratti peut espérer car Monaco n'a pour le moment jamais ramené autre chose du Parc OL qu'une défaite, la dernière en date la saison dernière avec un 6-1.



Raison 2: le calendrier pourrait jouer un bien vilain tour aux hommes de Leonardo Jardim. Qualifiés en demi-finale de Ligue des champions, ils ont un calendrier dantesque. L'ASM ne possède pas un banc aussi pléthorique que celui du Paris Saint-Germain. On se doute fortement que les rouge et blanc devraient perdre des points en championnat, ce qui pourrait permettre au PSG de se rapprocher du titre.



Raison 3: Depuis quelques journées, le PSG appuie sur l'accélérateur en matière de buts marqués. Avec un goal average de +17 pour le 11 de la Principauté, Paris doit accélérer et prendre des risques pour revenir en terme de nombre de buts. On se souvient du match l'année dernière ou les joueurs de la capitale avait marqué 9 buts au promu Troyen. Même si cela s'annonce compliqué, le PSG peut le faire et doit croire en ses chances.



Greg Zerbone