Paris offre un salaire de 13 millions d'euros à Donnarumma

Ce n'est pas nouveau, le PSG souhaite s'offrir un nouveau gardien. Depuis quelques semaines le nom de Gianluigi Donnarumma revient sur la table. Du coup le club de la capitale a lancé une ultime offensive.

Ils sont fous ces Parisiens ! Les dirigeants du club ont fait une offre incroyable au jeune gardien de 18 ans, international des moins de 21 ans. En effet, selon les informations du journaliste, Gianluca Di Marzio le club de la capitale aurait expliqué que si le gardien du Milan AC venait à Paris, il aurait un salaire exceptionnel.



13 millions par an plus des bonus. Et quels bonus: dans la transaction le club offrirait trois villas, trois voitures de luxe pour sa famille mais également un contrat pour son frère Antonio lui aussi gardien de but qui joue actuellement en Grèce.



Une offre qui serait ultime car le joueur aurait trouvé un accord avec son club pour rester à Milan avec un salaire de 6 millions par an.