Paris offre plus de 140 millions pour Mbappé, ce n'est pas du bluff !

La rumeur folle de la semaine prend corps. Paris serait bel et bien prêt à dépenser 140 millions d'euros et Hatem Ben Arfa pour attirer le joueur de l'AS Monaco, Kylian Mbappé.

Il agite le mercato estival depuis quelques mois, Kylian Mbappé était annoncé très proche du Real Madrid et pourtant c'est le PSG qui veut mettre une somme astronomique sur la révélation de la Ligue 1. Selon l'émission El Chiringuito, Paris veut offrir 140 millions d'euros pour attirer le joueur plus Hatem Ben Arfa qui pourrait rejoindre l'AS Monaco. Un coup double pour Paris qui pourrait prendre Mbappé et frapper un grand coup tout en laissant le flop d'une saison quitter le club.



Pendant les dernières semaines, Mbappé est dans le doute, son père veut que le joueur signe au PSG alors que l'ancien de l'AS Bondy veut évoluer au Real Madrid la saison prochaine. Paris affirme donc des grosses ambitions pour ce mercato mais le joueur hésite. Une solution avec une vente au Real Madrid plus un prêt d'une saison à Monaco serait la piste principale pour le moment.