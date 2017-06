Paris ne lâchera pas Verratti pour 100 millions d'euros

Alors que certaines rumeurs évoquent un possible départ de Marco Verratti, annoncé notamment dans le viseur du FC Barcelone, le PSG n'a absolument pas l'intention de lâcher son milieu de terrain.



Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très clair selon les dernières informations de RMC. Le nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, a fait passer le message à l'entourage du joueur et à son agent lors d'une entrevue programmée ce lundi. Malgré les velléités de départ supposées de l'international italien, le PSG devrait se montrer intransigeant dans ce dossier.



Depuis Doha, le président parisien aurait réaffirmé haut et fort que Verratti était intransférable cet été malgré une offre de 100 millions d'euros annoncée par la presse espagnole pour le joueur parisien. Le représentant du joueur a prévu de rencontrer à nouveau les dirigeants du PSG la semaine prochaine mais le Barça va devoir se montrer beaucoup plus généreux pour s'attacher les services de l'Italien.