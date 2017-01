Paris - Monaco : 0-0 à la pause

C'est un choc pour le titre. Le PSG accueille l'AS Monaco au Parc des Princes ce soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Avant le coup d'envoi, le club de la Principauté possède trois points d'avance sur le champion de France en titre parisien. Les deux clubs sont au sommet de leur art depuis le début de l'année. Si vainqueur il y a ce soir, il affirmera sa suprématie sur la scène nationale. Une rencontre à ne pas manquer entre deux équipes qui marquent énormément ces derniers temps.





Les compositions officielles :



PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Kurzawa - Rabiot, Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler



Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar - Falcao, Germain





Plus d'infos sur les groupes :



Le groupe du PSG



Serge Aurier, Marco Verratti, Grzegorz Krychowiak, Jesé Rodriguez, Giovani Lo Celso et Javier Pastore ne participeront pas à cette rencontre.



Le groupe : Areola, Trapp - Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Maxwell, Meunier, Thiago Silva - Matuidi, Thiago Motta, Rabiot, Nkunku - Ben Arfa, Cavani, Guedes, Di Maria, Draxler, Lucas.



Le groupe de Monaco



Incertains, Fabinho et Jemerson tiennent leur place. Le premier était malade, alors que le second avait été touché lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Nancy (1-0).



Le groupe : Subasic, De Sanctis, Badiashile - Jemerson, Sidibé, Mendy, Raggi, Glik, Touré - Fabinho, Moutinho, Silva, Bakayoko, Boschilia, Lemar, N'Doram - Falcao, Carrillo, Germain, Mbappé.