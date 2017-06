Paris à l'offensive pour Allegri ?

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un remplacement d'Unai Emery prend de l'ampleur au sein du club de la capitale. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG serait passé à l'offensive pour attirer Massimiliano Allegri l'offensive à la tête de l'équipe. Ce dernier vient d'attaquer les négociations avec son club et demande une grosse augmentation salariale.

Une information qui arrive au mauvais moment pour le PSG, après la présentation de son nouveau directeur sportif, vendredi dernier, La Gazzetta dello Sport indique aujourd'hui que le club de la capitale aurait réalisé une offre pour s'attacher les services de l'actuel entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri.



Selon le quotidien sportif au papier rose, le PSG veut intervenir au milieu des négociations entre Allegri et la Juve. Paris aurait même formulé une offre avec un salaire annuel de 10 M€ pour le technicien italien. Le coach de 49 ans veut une augmentation salariale de 2,5 millions d'euros, passant de 5,5 à 8 M€ de salaire par an à la Juventus. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi, avait affirmé qu'Unai Emery sera "à 200%" au PSG la saison prochaine. Le président du club avait affirmé la même chose pour Laurent Blanc qui avait été viré quelques semaines plus tard.



D'après le média, Unai Emery pourrait lui rebondir à la Roma dans le cas d'un départ du PSG pour y retrouver l'ancien directeur sportif de Séville, Monchi. Même si cette information peut paraître surprenante à plusieurs semaines de la reprise, elle peut aussi montrer que le PSG est utilisé par le clan Allegri pour obtenir satisfaction dans son nouveau contrat. N.P