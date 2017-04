Paris dézingue la LFP dans un communiqué

Dans un communiqué publié ce vendredi sur le site du club, le PSG a réagi à la décision de la LFP d’interdire aux supporters les déplacements à Angers et à Metz, après les dégradations ayant eu lieu au Parc OL en Coupe de la Ligue, la semaine dernière.

"Le Paris Saint-Germain prend acte de cette décision, qui impactera les déplacements de son équipe professionnelle à Angers, le 14 avril, et à Metz, quatre jours plus tard. Néanmoins, le club accepte très difficilement de voir ainsi l'ensemble de ses supporters, au comportement jusqu'ici irréprochable, privés du droit de suivre et de supporter à l'extérieur leur équipe de cœur alors que la lutte pour le titre de champion de France entre dans une phase décisive. Le Paris Saint-Germain se réserve bien évidemment le droit d'exercer tout recours contre cette décision, d'autant qu'aucun risque d'atteinte à la sécurité n'existe en relation avec ses supporters, comme cela a encore pu être démontré lors de leur déplacement à Caen pour le dernier quart de finale de Coupe de France disputé contre le club d'Avranches.



Le club ne conteste absolument pas le caractère inacceptable des dégradations matérielles qui ont pu être constatées à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Cependant, le Paris Saint-Germain regrette que la Commission de di‎scipline de la Ligue se soit retrouvée dans une situation délicate, jeudi soir, compte tenu du contexte médiatique organisé depuis dimanche autour de ces incidents matériels, contexte renforcé par le courrier de la Ligue adressé au Paris Saint-Germain et se retrouvant dans les médias le jour même de la réunion de la Commission !



Le club conserve toute sa confiance dans l'indépendance de la Commission‎ qui, au vu des faits précis qui ressortiront de l'instruction, sera en mesure d'identifier également les défaillances graves de l'organisateur de ce match, la LFP. A ce titre d'organisateur, la Ligue avait notamment la responsabilité de définir et de dimensionner les mesures de sécurité. La Ligue avait également le devoir de s'assurer que les entreprises de sous-traitance sollicitées pour l'événement possédaient la juste expérience pour remplir l'intégralité des missions de sécurité qui leur étaient confiées.



Les comportements de supporters qui ont commis les actes et dégradations constatées ont été immédiatement condamnés par le club et ont donné lieu à un dépôt de plainte. Cette démarche s'inscrit dans le cadre responsable et intransigeant défini par le Paris Saint-Germain depuis six ans, celui d'un club qui a mis la sécurité au cœur de ses préoccupations. C'est fort de cette expérience en matière de pacification des tribunes – très souvent citée en référence par de nombreux clubs français et européens – que le Paris Saint-Germain appuie sa conviction que les incidents du Parc OL auraient pu rester confinés dans des proportions considérablement réduites.

Le club a ainsi demandé une intervention immédiate à ses stadiers quand les dégradations de sièges ont commencé à être constatées par ses services. Leur intervention a été ralentie en raison, notamment, de problèmes de communication dans le stade qui relevaient de la responsabilité de l'organisateur de la rencontre. Le Paris Saint-Germain a également demandé à l'OL de lui fournir toutes vidéos susceptibles de lui permettre l'identification des responsables des incidents, ce qui a été refusé par le club lyonnais. Par ailleurs, des zones d'ombres doivent encore être dissipées quant à la découverte le jour du match, dans des sanitaires du Parc OL, de slogans anti-parisiens provocateurs, menaçants voire insultants envers la mémoire d'un supporter parisien décédé l'an passé.



Alors que le Paris Saint-Germain ne peut que se réjouir d'avoir été porté à Lyon par les encouragements de 12 500 supporters, qui ont très largement contribué au caractère festif de cette première finale délocalisée, le Club ne peut admettre que des actes répréhensibles, commis par une petite minorité, puissent être utilisés pour minimiser sa lutte déterminée contre toute forme de violence et de discrimination. De même, les incidents du Parc OL ne peuvent occulter les efforts du club, à travers des échanges constructifs avec les pouvoirs publics et les supporters, pour raviver une atmosphère passionnée autour de son équipe depuis plusieurs mois.



Au moment où s'amorce la dernière ligne droite de la saison, et alors qu'il est encore en compétition pour remporter le championnat de France de Ligue 1 et la centième édition de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain invite l'ensemble de ses supporters à se mobiliser derrière son équipe. Et ce, avec le souci de se montrer en toutes circonstances fidèles aux valeurs de respect qui nourriront toujours l'identité de notre club."