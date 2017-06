Palmieri est "ok" pour rejoindre Caen

Julian Palmieri était annoncé à Caen mais l'ancien défenseur du SCB n'a toujours pas signé son contrat. Il s'explique les raisons dans Ouest-France : "Je dois avant tout régler des problèmes personnels, qui ne regardent que moi et ma famille. C'est en cours. Concernant Caen, je leur ai envoyé un message ce week-end pour dire que j'étais OK dans les grandes lignes, j'attends leur retour. Caen est un bon club, c'est vers lui que je penche. S'ils pensent que j'ai joué la montre en attendant de pouvoir signer ailleurs, c'est mal me connaître. Je suis quelqu'un de franc, d'entier : c'est simplement que je ne m'imagine pas arriver dans un nouveau club sans être à 100 % concentré sur lui, avec des soucis personnels qui traînent et te polluent l'esprit."