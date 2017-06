Ospina ne viendra pas à Nantes

Alors que Nantes voulait recruter David Ospina pour le poste de gardien de but dans l'optique de la saison prochaine. Le directeur général des Canaris, Franck Kita, a déjà enterré ce dossier. "On s'est renseignés, mais c'est infaisable", a indiqué le patron du FCN à 20 Minutes. Arsenal demande plus de 4 millions d'euros pour le joueur.