Oscar Garcia inspiré par Cruyff, Mourinho et Van Gaal

Non, cet homme n'est pas un simple supporteur des Verts. C'est Oscar Garcia, le nouvel entraîneur. Un homme peu connu en France, mais qui joué sous les ordres de très grands entraîneurs, dont il compte s'inspirer.

Fraîchement nommé sur le banc de l'AS Saint-Etienne en remplacement de Christophe Galtier, Oscar Garcia s'est confié à propos des entraîneurs dont il s'inspire pour faire évoluer ses équipes. "J'ai eu de très bons entraîneurs au cours de ma carrière. Certains ont même marqué le football à l'image de Johan Cruyff, José Mourinho et Louis Van Gaal. J'ai eu la chance d'évoluer sous leurs ordres et j'ai beaucoup appris de chacun d'entre eux. Aujourd'hui, ma volonté est de transmettre à mon tour afin que mes joueurs puissent apprendre à mon contact", a lâché l'ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg lors d'un entretien accordé au site officiel du club.





Qui est Garcia ?



Oscar Garcia n'est pas connu en France, c'est un ancien joueur du FC Barcelone, qui a été cité comme possible successeur de Luis Enrique. Sa carrière d'entraîneur débute au Maccabi Tel-Aviv en 2012-2013. Il passera aussi à Brighton (2013-14), au Maccabi (2014) et Watford (2014) avant de s'engager avec Salzbourg en 2015. Depuis il a gagné deux championnats (2016, 2017) et deux Coupes d'Autriche (2016, 2017). Oscar Garcia est le 37ème entraîneur de l'AS Saint-Étienne.