OM : Zubizarreta promet des stars

Andoni Zubizarreta a accordé une interview à RMC Sport. Pour lui la conquête de l'Europe pour l'OM, passera obligatoirement par le recrutement de plusieurs grands joueurs l'été prochain.

Après le recrutement de Payet, Evra et Sanson, Andoni Zubizarreta promet d'autres joueurs de classe internationale pour le mercato d'été. L'objectif de l'OM est de partir à la conquête de l'Europe pour la saison prochaine et pour y arriver il faudra recruter des stars. Dans une interview accordée à RMC Sport, le directeur sportif de Marseille, promet que pour le prochain mercato des grands joueurs vont arriver dans la citée phocéenne. "On devra améliorer certaines choses, avoir d'autres recrues, qui rendront Payet encore plus fort. Ça on verra cet été, mais je pense que le retour de Payet à l'OM, ce sera une réussite", a confié Zubizarreta à RMC Sport. Quelles stars sont visées par l'OM cet été ? Les dernières rumeurs parlent de Edin Dzeko ou de Daniel Sturridge de Liverpool.



