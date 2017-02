OM : Zubizarreta explique sa méthode

Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a confié ses attentes concernant le futur mercato estival. Sans citer de noms, le dirigeant espagnol a fixé la ligne de conduite lors d'un entretien accordé à La Provence. "Avec Rudi et Jacques-Henri, on doit définir les profils dont on aura besoin. Après, le football évolue, ce n'est pas une photographie fixe, mais une image animée. On fera tout cela ensemble et on ira chercher les joueurs qui correspondent à ces profils et au prix que l'on peut mettre. C'est ça, mon travail : prendre les besoins du coach, étudier le marché et soumettre à Rudi et Jacques-Henri les conditions du transfert."