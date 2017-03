OM : Zidane sous le charme de Maxime Lopez

Zinédine Zidane s’est exprimé sur l’Olympique de Marseille et sur le jeune joueur qu’il connaît bien et apprécie beaucoup, Maxime Lopez.





"Quelque part, il fait partie un petit peu de la famille. Je le connais depuis longtemps Surtout mes enfants, qui le connaissent très bien, depuis très longtemps. Ils ont joué ensemble au Z5 à Aix-en-Provence. Depuis tout petit, il était là-bas pour jouer. Il a toujours eu ce talent naturel, un talent exceptionnel pour son âge et pour son gabarit. Il a un volume de jeu incroyable et ce qu'il est en train de faire à l'OM ne me surprend pas," a déclaré le coach du Real Madrid dans une interview.