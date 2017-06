OM : vous voulez une attaque Germain - Giroud pour la saison prochaine !

Pendant une semaine, Sport.fr vous a proposé de voter pour savoir qui voulez-vous voir à la pointe de l'attaque de l'OM la saison prochaine avec Valère Germain et la réponse se nomme Olivier Giroud.

Nous avions lancé un sondage à propos de Valère Germain et de son futur coéquipier à la pointe de l'attaque. Sur 1516 voix, vous êtes près de 44% à penser qu'Olivier Giroud serait le coéquipier parfait pour l'attaque de l'OM.



En deuxième position on retrouve Chicharito avec 18%. La dernière place sur le podium revient à Carlos Bacca avec 16%. Stevan Jovetic au 4e rang avec 9%, un de plus que la catégorie autre avec ses 8%. Enfin le joueur que vous voyez le moins signer et former l'armada offensive se nomme Ivan Santini. Le Caennais ne décolle pas et finit avec 5%.