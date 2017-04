OM : Une pépite prête à quitter le club ?

C'est peut-être le premier échec de l'ère McCourt à Marseille, une pépite du centre de formation de l'OM serait prête à quitter le club l'été prochain.

"On verra. Il y a ce qu'on souhaite, nous, et les discussions entre le club, le joueur, et ses agents. On ne fera pas n'importe quoi. C'est l'OM qui décide. Si c'est avec Boubacar Kamara, c'est super. Si c'est sans lui, on en trouvera d'autres, des Boubacar Kamara. Ce n'est pas un problème", les mots de Rudi Garcia qui inquiètent les supporters de l'OM. Boubacar Kamara est considéré comme la prochaine pépite sur la Canebière mais pourrait partir dès le prochain mercato.



En cause ? Le jeune défenseur de 17 ans a reçu une proposition pour un contrat professionnel à Marseille, mais celle-ci ne correspondrait pas à ses attentes. Pour le moment les deux parties ne peuvent trouver aucun accord en l'état.