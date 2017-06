OM : Une nouvelle piste s'envole pour la Chine

Il était courtisé depuis plusieurs mois par l'OM mais Anthony Modeste (29 ans) va s'envoler vers la Chine dans les jours qui arrivent. D'après L'Équipe, le joueur et le club de Cologne ont trouvé un accord avec l'équipe de Tianjin Quanhian pour un transfert de 40 millions d'euros et un salaire de 11 à 13 millions par an.