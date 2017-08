OM : Un supporter nommé Griezmann !

A quelques semaines de la reprise en Liga, Antoine Griezmann prend du bon temps avec ses amis et savoure les plaisirs simples de la vie.



L'apéro en tête... Grand adepte des réseaux sociaux et supporter de l'OM depuis tout petit, l'international tricolore a posté une vidéo complètement barrée sur Instagram. On y voit l'attaquant de l'Atlético Madrid avec une bouteille de pastis à la main, lançant des "Allez l'OM" avec un accent légèrement caricatural mais facilement identifiable. Regardez plutôt...