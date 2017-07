OM : un gros coup avec M'Baye Niang ?

A la recherche d'un attaquant, Marseille pourrait tenter la piste M'Baye Niang qui ne sera pas conserver par son club du Milan AC.





Alors qu'il ne devrait pas être conservé du côté de San Siro, l'Olympique de Marseille tentera-t-il le bon coup Mbaye Niang ?



Le club phocéen est toujours à la recherche d'un buteur afin de remplacer Bafétimbi Gomis parti du côté de la Turquie. Même si l'équipe de Rudi Garcia vient d'engager Valère Germain l'Olympique de Marseille multiplie les pistes offensives. Alors que les noms de Carlos Bacca, Stevan Jovetic et Olivier Giroud ont notamment été évoquées longuement, un nouvel attaquant aurait été proposé à Andoni Zubizarreta.



A en croire L'Équipe, il s'agirait de Mbaye Niang. Prêté ces six derniers mois à Watford, l'attaquant français de 22 ans a réalisé une saison mitigée. L'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen ne devrait pas être conservé par son club du Milan AC où il n'a jamais réussi à trouver sa place. Avec l'arrivée d'André Silva chez les Rossoneri, Niang n'est donc plus désiré et va faire sa valise.



Un club comme Marseille pourrait donc le faire venir rapidement. Prêté en Angleterre pendant la deuxième partie de la saison, l'attaquant tricolore d'origine sénégalaise a inscrit seulement 2 buts en 16 apparitions. Au cours d'un entretien avec L'Équipe il y a quelques semaines, ce dernier n'a fermé aucune porte pour la suite de sa carrière:"Je pense d'abord à revenir au Milan pour rencontrer la nouvelle direction du club afin de faire le point avec elle et étudier toutes les possibilités. Ensuite, on prendra une décision tous ensemble et dans l'intérêt de toutes les parties. Je suis ouvert à toutes les options. L'OM pourrait bien tenir là son prochain numéro 9.