OM : Un attaquant de Tottenham dans le viseur

L'Olympique de Marseille continue de prospecter sur le marché des transferts pour recruter un nouvel attaquant. Dans cette optique, un dossier resterait actif, celui de Vincent Janssen (23 ans). Si l'on se réfère au Daily Mirror, le club phocéen continuerait de s'intéresser à l'avant-centre néerlandais de Tottenham. Les Spurs ne songeraient qu'à un transfert sec pour l'ancien artificier de l'AZ Alkmaar, auteur de deux buts en Premier League la saison passée.





#thfc Vincent Janssen could be on his way out of the club, with @OM_English keen on a £17M transfer. [@MirrorFootball] #COYS pic.twitter.com/8pr5VFgshQ