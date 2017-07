OM : un attaquant de renom en approche





Arrivé il y a quelques jours au club Valère Germain attend de savoir qui sera son compagnon au niveau de l'attaque marseillaise. Les Olympiens ont plusieurs pistes comme Olivier Giroud ou Stevan Jovetic, mais celui qui semble se rapprocher de plus en plus du club des Bouches-du-Rhône se nomme Carlos Bacca. Il serait proche de trouver un accord avec Marseille et ne serait pas contre un départ du Milan AC où cette saison, il devrait laisser sa place de titulaire au jeune portugais André Silva arrivé au mercato.