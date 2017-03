OM : Thauvin a "gagné en maturité"

Il réalise sa meilleure saison avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin, explique comment il a réussi à progresser pour atteindre ce niveau.

"En ce moment, j'ai un peu plus de réussite que d'habitude. J'ai plus d'assurance dans mon jeu, je perds moins de ballons bêtement. J'ai gagné en maturité. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment à la vidéo, ce qui m'a permis de franchir un cap. J'ai toujours énormément travaillé, j'en ai souvent fait plus, même quand les choses étaient compliquées. J'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, ça me réussit un peu plus. Je suis le plus heureux que les choses paient. J'ai envie d'en faire plus," a déclaré Florian Thauvin.