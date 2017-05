OM : Sertic raconte son départ de Bordeaux cet hiver

Grégory Sertic a raconté dans le quotidien L'Équipe, les raisons de son départ des Girondins et son arrivée à Marseille.

"Le coach Gourvennec voulait vraiment me garder. Je ne demandais pas d'augmentation, mais juste des années de contrat en plus. Bordeaux était un peu frileux quant à mes blessures, et le président m'a proposé deux années de contrat. J'aurais pu le signer, mais je ne me voyais pas prendre un risque comme ça. J'ai 27 ans, je serais arrivé sur mes 30 ans, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Tu assures tes arrières."