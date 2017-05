OM : Sertic absent, Payet et Thauvin avec les Bleus, voici la conférence de presse de Garcia

Rudi Garcia était en conférence de presse, ce jeudi midi, avant le match de la 38e journée de Ligue 1 face à Bastia. Retrouvez ses déclarations.



"Dimitri (Payet) en Equipe de France, c'est logique, Flo (Thauvin) aussi, c'est la 2e fois, c'est bien qu'il y retourne, il le mérite. Il pourra faire ses premières minutes."



"J'ai un faible pour les passeurs. Morgan (Sanson) par ses passes, prouve qu'il est essentiel pour l'équipe."



"Il faut balayer nos 10 matchs sans défaite. Il ne faut pas surtout faire d'excès de confiance et respecter cette équipe de Bastia."



"Je n'ai pas dit que je voulais plus d'internationaux français, j'ai dit que je voulais plus d'internationaux. Dans le recrutement il y en aura peut-être, et dans notre effectif certains le deviendront peut-être."



"Bastia nous ne fera pas de cadeaux, mais Lorient à Bordeaux non plus. On veut dépendre que de nous et gagner ce match. On n'a pas une oreille ailleurs. J'en profite pour féliciter Monaco qui mérite son titre de champion de France."



"Cabella titulaire ? Peut-être. J'observe tous les joueurs de mon groupe. Tout le monde peut être celui qui nous qualifiera pour cette Europa League. Tous les joueurs sont importants."



"Saint-Maximin finalement présent ? C'est ce que j'avais proposé pour Max Lopez... il faut demander aux autorités pourquoi ce n'était pas possible."



"Il est temps de faire le pas définitif vers la vidéo. Il faut aider les arbitres, il faut qu'il y ait la vidéo dans le championnat de France dès la saison prochaine. On doit finir le travail, c'est ce que j'ai dit aux joueurs."



"La finale de la Gambardella ? J'y serais avec des membres du staff pour les soutenir. C'est une belle chose pour l'OM et pour nos jeunes. Il faut qu'ils profitent de ce moment-là et qu'ils donnent tout sur ce match, ils pourront sortir la tête haute et sans regrets."



"Le meilleur exemple c'est Dimitri, il est suspendu mais c'est le meilleur à l'entrainement. Il est en train de nous aider sur la préparation du match. Il a envie d'être Européen même s'il ne jouera pas. La date de reprise est fixée, ce sera le 26 juin."



"Je revois les joueurs dimanche. On aura une dernière séance d'entrainement. Ce sera l'occasion de faire un petit débriefing et voir peut-être certains cas particulier. Sertic ne sera pas présent dans le groupe samedi face à Bastia, on ne va pas prendre ce risque."